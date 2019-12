Kolarov: aria di divorzio con la moglie Vesna

Il ritorno a Roma per Kolarov aveva fatto storcere il naso a qualche tifoso che non gli perdonava il passato sull'altra sponda del Tevere. Secondo quanto riporta il portale serbo, un'altra persona a non essere convinta del suo ritorno nella Capitale è stata anche la moglie Vesna, che non ha raggiunto il terzino sinistro in Italia. La distanza, infatti, ha creato alcuni attriti fra i due, che sembrano essere molto vicini al divorzio dopo 12 anni di matrimonio.

Come confessa una fonte vicina alla coppia, la moglie del calciatore avrebbe perdonato la nascita di Peter, figlio di una relazione nascosta con la modella serba Kristina Mijacevic, ma non sarebbe riuscita a passare sopra alla distanza che li divide, dato che lui vive nella Capitale e lei tra Serbia e Inghilterra. Il numero 11 della Roma, poi, sembra avere cominciato una presunta relazione con Cristina Buccino, modella e attrice italiana, su cui, però, non si è ancora espresso.

(viraltab.news)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE