Friedkin, per Wikipedia EN è già presidente della Roma. Nella versione italiana i tifosi scherzano: "Salvatore della patria?" (FOTO)

Prosegue ancora la trattativa tra Friedkin e Pallotta per la rilevazione della Roma, come confermato da un comunicato pubblicato dal club giallorosso nella scorsa notte dove però si precisa come non sia "stato ancora formalizzato alcun accordo definitivo per la cessione". Nonostante manchi ancora la fumata bianca, c'è chi ha reso il passaggio di proprietà fra i due americani come cosa già avvenuta. Se si cerca infatti sulla versione inglese di Wikipedia 'Dan Friedkin', nella sezione 'Carriera' si può leggere come, oltre ad essere CEO del Gulf States Toyota Distributors, sia anche 'Presidente della Roma'. Nell'enciclopedia digitale nella versione italiana, invece, i tifosi hanno modificato scherzosamente la biografia del magnate texano. Infatti nella pagina si può leggere che Thomas Daniel Friedkin, oltre a essere un imprenditore e produttore cinematografico statunitense è anche 'Salvatore della patria? Se spera perché non posso vede Pallotta' .