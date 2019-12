FOTO - Il messaggio dei tifosi della Roma ai detenuti: "Riavervi tra noi il più bel regalo di Natale"

Nel giorno di Natale i tifosi della Roma non dimenticano quelle persone che sono costrette a trascorre queste giornate di festività lontane dai propri familiari perché detenute in carcere. Il gruppo storico della Curva Sud 'Roma' ha esposto uno striscione a via Piccolomini, nei pressi di San Pietro, che recita: "Privi di libertà, ma non di amici che vi ricordano. Buon Natale a tutti i detenuti". Anche i Fedayn, altro gruppo organizzato dei tifosi giallorossi, hanno affisso uno stendardo con il messaggio: "Chi se n’è andato, chi detenuto e chi a firmare. Riavervi tra noi il più bel regalo di Natale".