Feyenoord, Karsdorp scatena l'ira dei tifosi per un video girato a Santo Stefano. Il terzino: "A volte bevo qualcosa, ma non userò mai droghe" (FOTO e VIDEO)

Rick Karsdorp, giocatore trasferitosi la scorsa estate in prestito al Feyenoord, e quindi ancora di proprietà della Roma, è finito al centro di alcune polemiche scatenatesi dopo la diffusione di un video che lo ritrae nel giorno di Santo Stefano a bordo di un taxi in compagnia di un suo amico. I tifosi olandesi, osservando le immagini che hanno fatto subito il giro del web, hanno accusato il terzino classe 1995 di fare uso di alcolici e anche di sostanze stupefacenti. A mettere a tacere tutte queste polemiche è intervenuto il responsabile dei media e della comunicazione del club, Raymond Salomon, il quale ha dichiarato ai microfoni del portale olandese: "Mi rendo conto che, soprattutto nel campo sportivo, Santo Stefano sia uno dei giorni con meno notizie dell’anno, ma in un cortometraggio di 11 secondi vediamo Rick in un taxi che non fa o dice nulla di sbagliato, ma in effetti sembra che abbia bevuto. In tal caso, sembra che gli atleti a volte siano proprio come le persone. E in ogni caso ha probabilmente scelto consapevolmente il periodo giusto, perché la squadra è in ferie e i giocatori devono solo presentarsi agli allenamenti il 5 gennaio".

Lo stesso Karsdorp ha poi voluto rispondere ai tifosi che lo hanno preso di mira dopo il video diffuso sui social attraverso una storia Instagram. "Negli ultimi giorni ho ricevuto molti messaggi negativi oltre ai messaggi positivi e ho sperimentato con quanta rapidità le persone giudicano qualcosa di cui non sono a conoscenza. All'inizio non volevo approfondire la questione, ma c'è una cosa che voglio correggere. Sì, a volte bevo qualcosa e sì, sono anche un essere umano, ma non userò mai quel tipo di sostanze. Ho una prospettiva positiva per il 2020 e mi concentro sulla seconda metà della stagione al Feyenoord" il messaggio condiviso dal giocatore.