CESSIONE AS ROMA, C'È L'ACCORDO TRA PALLOTTA E FRIEDKIN: ATTESO IN GIORNATA UN COMUNICATO UFFICIALE

La Roma da Pallotta a Friedkin: ci siamo. Dopo le notizie trapelate questa mattina si fanno ancora più concrete le voci di un imminente passaggio di mano ai vertici del club giallorosso. Secondo quanto riferisce su Twitter i giornalisti Francesco Oddo Casano e Filippo Biafora, c'è un accordo verbale di massima sul prezzo tra le parti per la cessione della società. Atteso in giornata un comunicato ufficiale. L'accordo sarebbe stato trovato sulla base di 550 milioni netti, ai quali vanno aggiunti debito e ricapitalizzazione.

In attesa del comunicato ufficiale che uscirà a breve: "Si è trovato un accordo di massima sul prezzo, 580 milioni netti a cui aggiungere l'aumento di capitale e il debito" #Friedkin #Pallotta #ASRoma @tempoweb pic.twitter.com/TUS82hc740 — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) December 29, 2019

Come scrive poi Filippo Biafora su "Il Tempo", Dan Friedkin ha trovato un accordo con James Pallotta e i suoi soci per la maggioranza delle azioni della AS Roma Spv Llc, società capogruppo che ha al suo interno anche il club calcistico e il progetto dello stadio a Tor di Valle. 550 milioni netti, ai quali aggiungere i 271 milioni del debito del club e i 150 milioni di aumento di capitale: questo l'accordo di massima tra i due americani. Per formalizzare il passaggio serviranno almeno un paio di settimane.

(iltempo.it)

