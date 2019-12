Batistuta: «Meritavo lo scudetto con la Roma»

Gabriel Omar Batistuta torna a parlare. L'ex attaccante della Roma ha rilasciato un'intervista per il canale Youtube della Lega Serie A, nella quale ha parlato della sua esperienza in giallorosso e dello scudetto vinto nella stagione 2000/01: "Tutta la mia carriera è stata tesa a cercare di far vincere la Fiorentina. Non ci sono riuscito, però ho dato tutto. Quando ho capito di aver dato tutto ho deciso di cambiare e sono passato alla Roma. E lì ho vinto. Personalmente credo di essermelo meritato, ho fatto tanti sacrifici per arrivarci e mi meritavo di vincere, riuscire a diventare campione almeno una volta. Ho la fortuna di essere ricordato ancora dai miei tifosi: dopo tutti questi anni l’affetto della gente è una carezza al cuore perché da un senso a tutto quello che hai fatto e lasciato”.