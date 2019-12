Barcellona, Valverde: "Contro il Liverpool siamo andati psicologicamente in difficoltà, è successo anche con la Roma"

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha rilasciato una lunga intervista al sito web del club blaugrana in cui ha ripercorso il momenti più importanti del 2019. L'allenatore ha parlato anche dell'eliminazione dalla Champions League subita lo scorso anno in rimonta contro il Liverpool, proprio come era successo a Roma quando Messi e compagni uscirono sconfitti ed eliminati dall'Olimpico. Queste le sue parole:

"Fino al Liverpool abbiamo avuto un'incredibile Champions League. Ad Anfield abbiamo avuto occasioni ma abbiamo preso subito il primo gol. Da un punto di vista psicologico, ci sono stati momenti in cui è successo quello che è successo a Roma. Abbiamo avuto questo momento di debolezza che ci ha penalizzato. È stato uno dei periodi più difficili dell'anno ".

(fcbarcelona.cat)