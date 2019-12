As Roma: decimo posto in Europa per ricavi, crescita del 69.9% dal 2010

Un aumento dei ricavi in casa Roma rispetto ai dati rilevati nel 2010. Incremento di circa 94 milioni di euro in casa giallorossa se si considerano i ricavi del 2019, con il club di Pallotta che si piazza al decimo posto in Europa nella speciale classifica degli introiti. Juventus ed Inter le italiane che la precedono in classifica. Interessante valutare anche la crescita nel decennio dei vari club, con la Roma che ha aumentato i ricavi del 69,9%, in Italia seconda solo alla Juventus.

Sempre per ricavi, la Serie A è all'ultimo posto tra i 5 maggiori campionati europei al livello di crescita: solo il 44.7% di introiti in più rispetto al 2010 nella stagione 2017/2018, a fronte di un incremento del 117,6% della Premier League, prima in questa speciale classifica.

