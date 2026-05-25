Clicky

Roma, tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza pazzesca dopo il ritorno in Champions League (VIDEO)

25/05/2026 alle 03:01.
photo-output-2

Una notte magica, una notte che segna il ritorno in Champions League sette anni dopo averla giocata l'ultima. Una notte che, giustamente, viene festeggiata come le grandi occasioni dai tifosi giallorossi.


Una folla di circa 500 persone ha infatti accolto la squadra di Gian Piero Gasperini all'aeroporto di Fiumicino al ritorno dalla trasferta di Verona. Entusiasmo alle stelle e bagno di folla per un gruppo che ha scritto una piccola pagina di storia giallorossa.