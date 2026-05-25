Roma, tifosi in delirio a Fiumicino: accoglienza pazzesca dopo il ritorno in Champions League (VIDEO)

Una notte magica, una notte che segna il ritorno in Champions League sette anni dopo averla giocata l'ultima. Una notte che, giustamente, viene festeggiata come le grandi occasioni dai tifosi giallorossi.

Accoglienza pazzesca per la Roma a Fiumicino ??



Circa 500 tifosi hanno atteso la squadra al rientro da Verona per festeggiare il terzo posto in campionato e lo straordinario ritorno in Champions League ?❤️#AsRoma pic.twitter.com/beEUtwaAo0 — laroma24.it (@LAROMA24) May 25, 2026





Una folla di circa 500 persone ha infatti accolto la squadra di Gian Piero Gasperini all'aeroporto di Fiumicino al ritorno dalla trasferta di Verona. Entusiasmo alle stelle e bagno di folla per un gruppo che ha scritto una piccola pagina di storia giallorossa.