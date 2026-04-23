Roma, la corsa Champions si fa complicata. Riusciranno i giallorossi a centrare l'obiettivo?

La stagione della Roma è entrata nella sua fase decisiva e l’obiettivo dichiarato ad inizio anno, la qualificazione alla prossima Champions League, è ancora alla portata, ma richiederà un finale quasi perfetto. La squadra guidata da Gian Piero Gasperini, infatti, sta attraversando una fase di evidente difficoltà. I risultati recenti, ultimo dei quali è stato il 5-2 subìto in casa dell'Inter , non sono stati all’altezza delle aspettative e la continuità, fondamentale nella corsa europea, è venuta meno proprio nel momento chiave della stagione, che ha visto i giallorossi uscire anche dall'Europa League al termine del doppio scontro avvenuto agli ottavi di finale contro il Bologna di Vincenzo Italiano.



<h2> La poca profondità della rosa e le lamentele di Gasperini



Uno dei problemi principali riguarda senza ombra di dubbio la profondità della rosa. Gasperini in questo senso non ha nascosto più volte il suo malcontento per le poche alternative affidabili dalla panchina. Quando i titolari calano di condizione o sono indisponibili, il livello generale si abbassa sensibilmente. A complicare ulteriormente il quadro sono stati gli infortuni di due pedine fondamentali come Wesley e Mancini, che si aggiungono ai già indisponibili Dybala, Ferguson, Dovbyk e Konè. Sia Wesley che Mancini sono elementi chiave per l’intensità e l’organizzazione del sistema di gioco gasperiniano e la loro assenza può incidere sia sulla solidità difensiva che sulla costruzione dal basso.



<h2> Il calendario della Roma, delle sue avversarie e le possibilità di entrare in Champions



Nonostante le difficoltà, la Roma resta pienamente in corsa per un posto tra le prime quattro. La quarta posizione, occupata dal Como, dista 4 punti, mentre la quinta, occupata dalla Juventus, ne dista 3. Attenzione anche all'Atalanta, per il momento settima a -1 dai giallorossi. Ogni passo falso, a questo punto, può risultare decisivo e la qualificazione, seppur a portata di mano, è tutt’altro che scontata. Per chi fosse pronto a puntare sulla complicata impresa dei giallorossi, Scommesse.io ha recentemente aggiornato la lista di siti scommesse spid disponibili per i giocatori italiani, ovvero con licenza AAMS-ADM, dove è possibile trovare bonus e promozioni che possono risultare utili in un contesto di forte incertezza come quello che stanno vivendo la Roma e i suoi tifosi. Il prossimo turno potrebbe rappresentare sicuramente un’occasione importante per la Roma che affronterà il Pisa, squadra ormai vicina alla retrocessione. Sulla carta, un’opportunità da sfruttare assolutamente. Parallelamente le rivali avranno impegni più complessi: l'Atalanta ospiterà la Juventus, mentre il Como ospiterà l'Inter. Se la Roma dovesse vincere, potrebbe guadagnare terreno prezioso. Guardando alle ultime giornate, il calendario presenta un mix di partite abbordabili e scontri molto più complessi. Le due sfide più delicate saranno alla 33ª giornata contro l'Atalanta e il derby contro la Lazio alla penultima. Queste due partite potrebbero determinare in modo diretto il destino europeo dei ragazzi di Gasperini. Per conquistare un posto in Champions, la Roma ha bisogno di ritrovare solidità difensiva, gestire meglio le rotazioni anche con una rosa corta fino a quando non rientreranno gli indisponibili e massimizzare i punti negli scontri più semplici. Inoltre, sarà ovviamente fondamentale arrivare agli scontri diretti nelle migliori condizioni possibili. Insomma, la qualificazione è ancora possibile, ma il margine di errore è praticamente azzerato. Il finale di stagione ci dirà se la squadra di Gasperini riuscirà a trasformare un’annata altalenante in un successo o se dovrà accontentarsi di un piazzamento europeo meno prestigioso, anche sulla base di quanto accadrà in Coppa Italia. In questa manifestazione, infatti, sono attualmente ancora occupate nelle semifinali di ritorno Lazio, Atalanta, Inter e Como. Le prime due nella gara di andata all'Olimpico hanno pareggiato con il risultato di 2-2 , mentre le ultime due nello stadio del Como hanno portato a casa un pareggio a reti bianche. Se a vincere la Coppa Italia dovesse essere una delle prime 6 classificate in campionato, l'accesso all'Europa League tramite la vittoria di questa competizione verrebbe automaticamente "annullato" e il settimo posto varrebbe la qualificazione in Conference. Se a vincere la Coppa Italia dovesse essere una squadra al di fuori delle prime 6, quindi ad esempio la Lazio, allora i biancocelesti sottrarrebbero l'accesso all'Europa League alla sesta classificata, motivo per il quale quest'ultima accederebbe alla Conference e la settima a nessuna competizione europea.