Joao Costa: "Mi manca l'Italia, Mou mi ha fatto subito sentire parte della squadra"

Il talento classe 2005 João Costa ha raccontato la sua esperienza in giallorosso all'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio.

Il giovane ha vissuto un’ascesa fulminea nel calcio europeo. Approdato a Trigoria nel 2021, è stato José Mourinho a lanciarlo tra i professionisti, facendolo esordire in Europa League contro lo Slavia Praga: " Ero in panchina, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato da un momento all’altro, ma a un certo punto della partita ho pensato che non sarei più entrato. Avevo i piedi congelati per il freddo, e avevo una coperta appoggiata lì sopra".

“All’improvviso mi hanno detto di togliermi la pettorina e hanno iniziato a darmi istruzioni. Quando ho alzato lo sguardo, ero già in campo. È successo tutto molto velocemente, ma dentro di me ero già pronto per quando sarebbe arrivato quel momento”

Di quel periodo, l'esterno ricorda con affetto l'atmosfera di Roma, lo stile di vita italiano e il rapporto speciale con lo "Special One", che lo accolse in prima squadra con ironia dopo un gol in pallonetto a Rui Patricio in allenamento. Conserva un forte legame con il Paese e il modo di vivere il calcio: "Mi manca molto l’Italia, l’atmosfera era fantastica, adoro Roma e mi è sempre piaciuto passeggiare nel centro città. Mi piace molto lo stile di vita italiano e il modo in cui vivono il calcio, è incredibile. Guardo ancora qualche partita di Serie A. È un campionato che ho imparato ad amare e amo l’atmosfera negli stadi".

