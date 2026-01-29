Clicky

Festa ad Atene per i vent'anni del gemellaggio tra Panathinaikos e Roma (FOTO e VIDEO)

29/01/2026 alle 08:49.
Nemici solo per 90 minuti. Ad Atene c'è grande aria di festa a poche ore dal fischio d'inizio del match tra Panathinaikos e Roma valido per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League.

Tifosi Roma Panathinaikos gemellaggio festa ad Atene
Le due tifoserie, infatti, unite da un gemellaggio ormai ventennale, si sono ritrovate al di fuori dell'Apostolos Nikolaidis Stadium e hanno festeggiato per tutta la notte all'interno di un locale. Cori e bandiere di entrambe le squadre, un'iniziativa che rafforza un gemellaggio nato venti anni fa grazie al basket dopo un incontro di Europlega tra la Lottomatica Roma, oggi Virtus Roma, e il Panathinaikos nel 2000.