Tre ritorni per Gasperini: Dybala, Baldanzi e Angeliño in gruppo

Sono ottime notizie quelle che arrivano da Trigoria in vista della trasferta di Cagliari, in cui la Roma sarà chiamata a rialzare subito la testa dopo il ko casalingo contro il Napoli.
Come comunicato dalla società, infatti, sono tornati a lavorare con la squadra sia Paulo Dybala che Tommaso Baldanzi, entrambi reduci da influenza. Inoltre confermato il rientro in gruppo di Angeliño, fuori da oltre due mesi.
Per i primi due praticamente certa la convocazione per la sfida contro i sardi, mentre più difficile vedere tra i convocati il laterale spagnolo.