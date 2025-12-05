Tre ritorni per Gasperini: Dybala, Baldanzi e Angeliño in gruppo

05/12/2025 alle 11:14.
dybala-roma-napoli

Sono ottime notizie quelle che arrivano da Trigoria in vista della trasferta di Cagliari, in cui la Roma sarà chiamata a rialzare subito la testa dopo il ko casalingo contro il Napoli.

Come comunicato dalla società, infatti, sono tornati a lavorare con la squadra sia Paulo Dybala che Tommaso Baldanzi, entrambi reduci da influenza. Inoltre confermato il rientro in gruppo di Angeliño, fuori da oltre due mesi.

Per i primi due praticamente certa la convocazione per la sfida contro i sardi, mentre più difficile vedere tra i convocati il laterale spagnolo.