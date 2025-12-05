Angeliño torna in gruppo: arrivato il via libera per lo spagnolo

Dopo due mesi di assenza potrà tornare ad allenarsi con il gruppo Angeliño. Il laterale spagnolo, la cui ultima presenza risale alla sfida tra Roma e Verona del 28 settembre, ha avuto il via libera per ritornare ad allenarsi con il resto della squadra.

Ai box da oltre due mesi a causa di una forte bronchite, il laterale spagnolo aveva già iniziato il suo percorso di riatletizzazione ma adesso potrà tornare a lavorare agli ordini di Mister Gian Piero Gasperini, che potrà dunque ritrovare una preziosa alternativa per le corsie laterali.

A riportarlo con un tweet Filippo Biafora: "Via libera per Angeliño: il terzino spagnolo può tornare ad allenarsi con il resto del gruppo dopo due mesi di assenza".

