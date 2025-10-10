Taylor: "Finale Europa League? Nessun grave errore" (VIDEO)

In un'intervista alla BBC Sport, Anthony Taylor parla pubblicamente per la prima volta di essere stato preso di mira dai tifosi della Roma mentre camminava in aeroporto con la sua famiglia, esterno dopo la finale di Europa League del 2023.

Il 46enne ha affermato di essere così preoccupato per l'atteggiamento nei confronti degli arbitri che a volte pensa: "Ne vale la pena?".

Nonostante ciò, sostiene anche che essere un arbitro di alto livello sia uno dei lavori più belli del mondo. Taylor, arbitro di Premier League da quasi 15 anni, ha diretto partite al Mondiale in Qatar nel 2022 e all'Europeo del 2020, oltre che le finali della Supercoppa Europea e della Nations League.

Taylor ritiene che l'approccio del calcio basato sulla vittoria a tutti i costi stia avendo un effetto negativo sulla salute mentale e sulle prestazioni degli arbitri attuali e futuri.

"È la situazione peggiore che abbia mai dovuto affrontare", ha raccontato Taylor, affrontato dal tecnico della Roma José Mourinho dopo che la sua squadra aveva perso la finale di Europa League del 2023 ai rigori contro il Siviglia.

L'arbitro inglese ha mostrato i cartellini gialli a 13 giocatori durante la partita e sono stati giocati 25 minuti di recupero, compresi i tempi supplementari.

Mourinho ha definito Taylor una "vergogna" due volte in una conferenza stampa post-partita prima di affrontarlo in un parcheggio, un episodio per il quale il portoghese è stato squalificato per quattro partite.

Taylor è stato poi insultato dai tifosi inferociti mentre attraversava l'aeroporto di Budapest con la sua famiglia. "Non solo perché in quel momento viaggiavo con i miei familiari, ma anche perché mette in luce l'impatto del comportamento delle persone sugli altri. Anche in una partita come quella, in cui non ci sono stati errori gravi"

Anthony Taylor says his family have not been to a game he has officiated since the abuse they faced after the Europa League final in 2023. pic.twitter.com/UkaAu4ity9 — BBC Sport (@BBCSport) October 10, 2025

Dopo la partita, Taylor ha avuto la sensazione che ci fosse un tentativo di "spostare l'attenzione su qualcuno da incolpare". Ha aggiunto: "Per me, questa è una grande fonte di delusione, frustrazione e rabbia. Non so perché ciò sia accettabile, perché sono sicuro che a quegli individui non piacerebbe che qualcuno si voltasse e dicesse una cosa del genere a loro o ai loro figli.

Ti fa riflettere se hai commesso un errore a viaggiare con la tua famiglia fin dall'inizio. Da allora non sono più venuti a vedere una mia partita"

Alla domanda se pensasse che il comportamento di Mourinho abbia potuto influenzare i tifosi che lo hanno insultato, ha risposto: "Sì, ad essere onesti, penso di sì".