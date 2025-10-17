Roma-Inter, i convocati di Gasperini: c’è Bailey, assente Angeliño

Domani sera alle 20:45 la Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico. Come giù anticipato nelle scorse ore, non sarà presente Angeliño, ancora alle prese con problemi fisici. Prima convocazione, invece, per Leon Bailey, dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi.
Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.
Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar
Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi
Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli
Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy
(asroma.com)