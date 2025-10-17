Roma-Inter, i convocati di Gasperini: c’è Bailey, assente Angeliño

17/10/2025 alle 18:30.
gasperini-roma-verona
Domani sera alle 20:45 la Roma ospiterà l'Inter all'Olimpico. Come giù anticipato nelle scorse ore, non sarà presente Angeliño, ancora alle prese con problemi fisici. Prima convocazione, invece, per Leon Bailey, dopo lo stop che lo ha tenuto lontano dai campi per quasi due mesi.
Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Sangaré, Ghilardi

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli

Attaccanti: Dovbyk, Ferguson, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy

(asroma.com)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE