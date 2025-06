Preziosi: "Gasperini uno dei migliori in Europa, a Roma può fare bene"

RADIO ROMANISTA - L'ex presidente del Genoa, Enrico Preziosi, ha speso parole di stima per il prossimo allenatore della Roma, quel Gian Piero Gasperini avuto al Grifone dal 2006 al 2010. "Lasciatelo lavorare in pace e sono sicuro che darà grandi soddisfazioni ai romanisti - ha dichiarato -. Ha una sua mentalità di gioco che trasmette ai giocatori, un’aggressività che è uno spettacolo. Il pressing è una delle sue armi migliori. Dipende dalla qualità dei giocatori, ma la sua idea si adatta a tutto: lo ha dimostrato al Genoa e all’Atalanta. Lui è al centro e muove i suoi giocatori in base alla qualità, non all’età".

Preziosi ha poi sottolineato i risultati ottenuti a Bergamo: "L’Atalanta lottava per la salvezza, lui l’ha portata sempre in Europa, ha vinto e ne ha fatto la fortuna. A Bergamo aveva chiuso un ciclo e credo che la famiglia Percassi gli sia riconoscente". Poi sulla sfida che attende Gasp a Roma: "È una piazza importante e sarà subito sotto osservazione. Avrà bisogno di tempo per capire e lavorare. Se l’ambiente lo sosterrà, farà le sue cose e le farà in modo vincente. Roma si è meritata il diritto di vincere, ma non succede per caso: serve serietà e una società che lo supporti".

L'ex presidente rossoblù ha parlato anche dell'approccio di Gasperini con club e giocatori: "È un “assolutista”, ma tra i migliori in Europa. Non vuole rotture di scatole, sa cosa vuole e anche i giocatori lo sanno. Cerca le caratteristiche adatte al suo gioco, o le insegna. Non cerca i nomi". In chiusura: "Ha accettato la Roma con entusiasmo e voglia. Deve solo iniziare e lavorare".

VAI ALLA NEWS ORIGINALE