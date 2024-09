Premier League, Taylor declassato a quarto ufficiale: non arbitrerà più dopo il caos dei 14 cartellini

In Premier League non accennano a fermarsi le polemiche su Anthony Taylor. L'arbitro inglese è stato infatti protagonista anche nell'ultimo turno del campionato inglese. Il direttore di gara, durante il match tra Chelsea e Bournemouth, ha stabilito un record estraendo ben 14 cartellini gialli in 90 minuti. Il fatto ha alimentato e non poco la furia dei due allenatori. Sia Enzo Maresca, tecnico dei Blues, che Andoni Iraola, tecnico delle Cherries, si sono fatti sentire nel post partita criticando la direzione del match. Dopo l'ennesimo episodio riguardante Anthony Taylor, la Premier League ha preso provvedimenti. L'inglese, infatti, per il prossimo weekend è stato declassato a quarto ufficiale sia per la sfida tra Southampton ed Ipswich Town del 21 settembre, sia per il match tra Brighton e Nottingham Forest del 22 settembre.

(corrieredellosport.it)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE