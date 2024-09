Balotelli: "Mi piacerebbe giocare con Dybala. Dovbyk? Non è male, è un finisher"

Mario Balotelli non vuole saperne di pensare al ritiro. Dopo una carriera in giro per l'Europa (Turchia, Italia, Inghilterra, Svizzera e Francia) ora l'attaccante ex Inter è svincolato ed è alla ricerca di una nuova squadra, possibilmente in Serie A. Il trentaquattrenne ha svelato questo suo desiderio ad "Adesso parlo io", un'intervista a DAZN in cui il classe 1990 ha ripercorso la sua carriera, fissato i suoi obiettivi futuri, parlato della Serie A e dei suoi bomber. Ecco le sue parole:

Sul suo futuro

"Il mio futuro? Desidero tornare in Serie A, è per questo che sono ancora a casa. Ho ricevuto offerte dall'estero, ma ho rallentato tutto perché ho la speranza di tornare in Serie A".

Con quale giocatore ti piacerebbe giocare?

"Mi piacerebbe giocare con Dybala. Sicuramente sarebbe stato bello giocare con lui. In realtà ti avrei detto Osimhen, ma non c'è più".

Chi pensi possa vincere realmente quest'anno?

"Io sinceramente spero il Napoli. Secondo me Conte può fare bene. Anche l'Inter è forte ed è un'altra delle favorite, ma sono sincero e spero lo vinca il Napoli. Per me ad oggi sono la squadra da battere e se si mettono in testa questo possono far bene sicuramente".

Lukaku ti piace?

"Per la Serie A sì. Penso che sia uno dei più forti in questo campionato".

E Dovbyk alla Roma?

"Ho visto qualche video e non è male. È un finisher. Magari qualcuno si aspetta che prenda palla e che salti tutti, però non è quello che fa. Lui deve far gol e come bomber mi sembra uno giusto".

Vlahovic invece?

"A me Vlahovic piace. È forte fisicamente, ha il senso del gol e anche tecnicamente non è male.

Thiago Motta ti aspettavi potesse diventare un allenatore di questo livello?

"Sinceramente sì. Da come era lui in campo, da come parlava, era già ben impostato. Poi era un centrocampista e, soprattutto lui che giocava a testa alta, si sa che vedono meglio gli automatismi della squadra. Era un fenomeno ed era anche intelligentissimo. Non sono minimamente sorpreso che possa fare l'allenatore e che sappia far giocare bene una squadra".

Morata al Milan come lo vedi?

"Io Morata al Milan non lo vedo assolutamente male. Non è una realtà semplice però penso possa far bene. Poi lui è molto forte, si adatta ovunque".

(dazn.com)

