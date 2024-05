Derby: i due tifosi della Lazio arrestati patteggiano 6 mesi

Claudio Corbolotti e Luca Abramo, due supporter della Lazio, si sono visti infliggere una pena di sei mesi con la condizionale in seguito al loro arresto avvenuto il 6 aprile, poco prima della stracittadina con la Roma. Il tribunale della Capitale ha approvato l'accordo di patteggiamento, che li vedeva imputati per il possesso di oggetti potenzialmente offensivi e per il travisamento. A seguito dell'udienza di convalida dell'8 aprile, è stato loro richiesto di presentarsi periodicamente alle autorità per ottemperare all'obbligo di firma. Il giorno della gara erano stati infatti registrati diversi scontri tra le due tifoserie a poca distanza dall'impianto cittadino.

(Adnkronos)