Dopo una stagione poco entusiasmante con zero trofei e un deludente ottavo posto, il Tottenham sta cominciando a progettare il proprio futuro. Gli inglesi avrebbero trovato in queste ultime ore un accordo definitivo con il tecnico del Feyenoord Arne Slot, fresco vincitore dell'Eredivise e sfidante della Roma ai quarti di Europa League. Il club inglese dovrà pagare una clausola rescissoria di 7 milioni per prendere l'olandese e provare con lui a far partire un nuovo ciclo vincente.

(The Sun)

