Siviglia, Mendilibar: "Óliver Torres sta bene, per la finale è recuperato"

Dopo il pareggio interno per 0-0 contro il Betis ha parlato in conferenza stampa il tecnico del Siviglia José Mendilibar, in merito all'infortunio del talento Óliver Torres uscito dal campo in anticipo: "Óliver Torres ha sentito qualcosa, ma penso che non sia niente. Così mi ha detto. Non ci sarà mercoledì ma abbiamo dieci giorni prima della finale e recupereremo giocatori". Sospiro di sollievo per gli spagnoli.