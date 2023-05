Juventus, parla il membro Uefa Christillin: "La nuova penalizzazione metterà i bianconeri fuori dalla Champions"

RAI RADIO 1 - Emergono ulteriori novità in merito all'ormai famoso caso plusvalenze della Juventus. Il club bianconero, che il 20 aprile ha riavuto temporaneamente i 15 punti tolti a gennaio, potrebbe andare incontro a una nuova penalizzazione, che la estrometterebbe con tutta probabilità dalle prossime competizioni europee. Il membro aggiuntivo della Uefa nel consiglio della Fifa Evelina Christillin ha parlato ai microfoni di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, secondo cui "Sarà una penalizzazione che dovrebbe sbarrare la strada alla prossima Champions League. Vedremo se saranno 10, 11 o 13 punti". Evelina ha poi proseguito analizzando anche il caso della manovra stipendi del club bianconero, aggiungendo che "C'è anche la variabile Uefa, nel momento in cui le sentenze italiane diventano definitive, poi verranno prese delle decisioni anche in sede Uefa. Non dimentichiamoci che i rapporti non sono eccellenti dopo la questione Superlega, la Juve rimane una delle tre squadre che mantengono vive il progetto". Evelina ha poi concluso parlando del possibile futuro di Massimiliano Allegri: "Parliamo di parecchi soldi, ha un contratto oneroso. Non so se abbia gradito fino in fondo la questione sulla possibile scelta di Giuntoli".