Il PSG resta in forte pressing su Mourinho: i giocatori vogliono la sua permanenza

Il recente raggiungimento della seconda finale europea consecutiva ha consolidato José Mourinho come uno degli allenatori più amati nella storia della Roma. Per questo motivo le voci di un interesse forte del PSG stanno aumentando sempre di più. Secondo Sportsmail i parigini considerano lo Special One il candidato principale per sostituire Christophe Galtier, destinato a lasciare la panchina alla fine della stagione. I motivi del possibile addio di Mourinho, indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League, sarebbero i problemi legati al fair-play finanziario e i rapporti non più sereni con la dirigenza, oltre che la possibile partenza di giocatori leader della rosa attuale.

(Daily Mail)

