Fifa, al via le consultazioni per la riforma dei calendari

La discussione sulle riforma dei calendari entra nel vivo e si parte con i calciatori, che saranno chiamati a votare nel referendum legato alla proposta di Wenger di far disputare i Mondiali ogni due anni, invece che quattro. La Fifa ha avviato una "nuova fase di consultazione" del calendario internazionale, in scadenza fine 2023 per gli uomini e fine 2024 per le donne. Sono coinvolte tutte le associazioni affiliate e le parti interessate, sindacati dei giocatori, club, leghe e confederazioni. La Fifa fa sapere che "c'è un ampio consenso all'interno del mondo del calcio sul fatto che il calendario vada riformato e migliorato". Il 30 settembre ci sarà un primo vertice on line, un dibattito che dovrà essere "costruttivo e aperto, a livello globale e regionale".

(Ansa)

