Calciomercato Roma: primi colloqui del Borussia Dortmund per Soulé. Anche Aston Villa e Brighton in contatto con l'argentino

Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere lontano da Roma. Il talento argentino, condizionato dalla pubalgia, non ha vissuto una seconda parte di stagione positiva per la Roma non è incedibile. Complice la necessità di vendere entro il 30 giugno e la volontà di Gian Piero Gasperini di rinforzare il reparto offensivo con nuovi esterni, la Roma è disposta ad ascoltare delle offerte per Soulé.

Come riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Borussia Dortmund ha avuto dei primi colloqui preliminari per Soulé. L'argentino piace molto anche in Premier League, Brighton e Aston Villa hanno già parlato con il numero 18 giallorosso per un possibile trasferimento in estate.

? #ASRoma Borussia Dortmund have held preliminary talks for Matías Soulé.



? Roma don’t consider him untouchable, though he’s not officially for sale; significant offers could be assessed.



? Aston Villa and Brighton from the Premier League have also spoken with the Argentine… https://t.co/vxBGdw6aHt pic.twitter.com/c9efKHz0BW — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 1, 2026



