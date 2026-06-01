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Calciomercato Roma: primi colloqui del Borussia Dortmund per Soulé. Anche Aston Villa e Brighton in contatto con l'argentino

01/06/2026 alle 10:45.
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Il futuro di Matias Soulé potrebbe essere lontano da Roma. Il talento argentino, condizionato dalla pubalgia, non ha vissuto una seconda parte di stagione positiva per la Roma non è incedibile. Complice la necessità di vendere entro il 30 giugno e la volontà di Gian Piero Gasperini di rinforzare il reparto offensivo con nuovi esterni, la Roma è disposta ad ascoltare delle offerte per Soulé.

Come riportato su X dal giornalista turco Ekrem Konur, il Borussia Dortmund ha avuto dei primi colloqui preliminari per Soulé. L'argentino piace molto anche in Premier League, Brighton e Aston Villa hanno già parlato con il numero 18 giallorosso per un possibile trasferimento in estate.