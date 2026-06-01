Calciomercato Roma: Petrachi vuole portare Cherubini al Torino

Luigi Cherubini, classe 2004 che in questa stagione si è messo in mostra in Serie B con la maglia della Sampdoria, è finito nel mirino del Torino. L'esterno offensivo si è trasferito in Liguria in prestito secco, il suo cartellino, infatti, è di proprietà della Roma. Il direttore sportivo dei granata, l'ex Roma, Gianluca Petrachi, come riferito dal quotidiano sembra averlo messo nel mirino per portarlo al Torino. Il contratto di Cherubini con la Roma scade nel 2027 e il Torino ha già avviato i primi contatti con l'entourage del calciatore. La Roma, chiaramente, cercherà di non perderlo a parametro zero.

(tuttosport)