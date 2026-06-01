Calciomercato Roma: nei prossimi giorni D'Amico presenterà un'offerta per Greenwood

In attesa dell'ufficialità, Tony D'Amico sta già muovendo i primi passi da direttore sportivo della Roma. La sessione di calciomercato è alle porte e il club giallorosso nel mese di giugno dovrà fare i conti con il tema legato alle plusvalenze da ottenere a causa del settlement agreement. Il sogno di Gasperini per l'attacco è Mason Greenwood, inglese in forza al Marsiglia. Il club francese spara alto, i costi e la concorrenza complicano il possibile affare.

Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, nei prossimi giorni Tony D'Amico presenterà un'offerta ufficiale al club francese per Greenwood, la trattativa entrerebbe così nel vivo. Una prima offerta da circa 40 milioni di euro più bonus. Il Marsiglia ne chiede almeno 10 in più.

(Leggo)