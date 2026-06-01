Calciomercato Roma: Malen chiama Brandt per raggiungerlo nella Capitale

Ancora da definire il futuro di Julian Brandt. Il tedesco ha lasciato a parametro zero il Borussia Dortmund e il suo profilo fa gola a moltissimi club europei, tra cui la Roma. In giallorosso Brandt ritroverebbe Donyell Malen, suo ex compagno di reparto al Borussia Dortmund. I due attaccanti, inoltre, sono legati da una forte amicizia e come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, l'attaccante giallorosso avrebbe contatto telefonicamente Brandt qualche giorno fa per chiedergli se fosse ancora interessato a un trasferimento alla Roma.

Malen, con il possibile arrivo di Brandt non ritroverebbe solo un amico ma anche un compagno di reparto ideale per trascinare ancora di più la Roma nella prossima stagione. La risposta del tedesco è positiva, e sarebbe affascinato dal progetto Roma.

(corsport)