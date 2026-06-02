Calciomercato Roma: la Fiorentina mette gli occhi su El Shaarawy. Per il Venezia è un sogno

Stephan El Shaarawy è pronto per una nuova avventura. Il classe 1992 dopo il toccante addio alla Roma, nella prossima stagione vestirà un'altra maglia e il suo futuro è ancora da definire. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il direttore sportivo della Fiorentina avrebbe messo gli occhi sul Faraone. Per la Viola, El Shaarawy sarebbe un colpo a parametro zero capace di portare esperienza e qualità all'interno della rosa.

(gasport)

In Italia, El Shaarawy è seguito anche dal Venezia che nella prossima stagione giocherà di nuovo in Serie A. Come riportato dal sito, per il club veneto, El Shaarawy rappresenta una tentazione più che un obiettivo concreto.

(gianlucadimarzio.com)

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