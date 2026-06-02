Calciomercato Roma: i giallorossi sono la priorità di Alajbegovic

Kerim Alajbegovic vuole la Roma. Il talento bosniaco classe 2007 ha messo i giallorossi in cima alle sue preferenze per un suo trasferimento in estate. Il calciatore, di proprietà del Bayer Leverkusen, è ormai da settimane nel mirino del club giallorosso che cerca esterni offensivi di livello da consegnare a Gian Piero Gasperini. Alajbegovic, come riportato, aspetta la Roma, ma nel caso l'affare non dovesse concretizzarsi altre squadre in Serie A sono pronte a convincere il bosniaco: Napoli, Atalanta e Fiorentina monitorano attentamente la situazione.

(sport.sky.it)

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