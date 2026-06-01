Calciomercato Roma: Dodo proposto a giallorossi e Napoli. Costa circa 15 milioni

Duello tra Napoli e Roma per arrivare a Dodo. L'esterno della Fiorentina, secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà su X, è stato proposto a entrambi i club ed è valutato circa 15 milioni di euro. Il Napoli andrebbe sul brasiliano nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Khalaili.

Fascia destra: il #Napoli vorrebbe chiudere #Khalaili come raccontato da @Glongari perché è più giovane e di prospettiva. Ma deve scendere il prezzo (25 milioni), altrimenti il #Napoli andrà su #Dodo (proposto anche alla #Roma) che ha la stessa agenzia di #Neres. Valutazione…— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) June 1, 2026