Calciomercato Roma, dall'Olanda: Salah-Eddine vuole tornare nella Capitale. Il PSV non eserciterà il riscatto

Anass Salah-Eddine vuole tornare in giallorosso e giocarsi le proprie opportunità durante il ritiro estivo. Il laterale olandese, arrivato a titolo definitivo a gennaio 2025, nella scorsa estate si è trasferito in prestito con diritto di riscatto al PSV con cui ha vinto il campionato olandese. Il classe 2003 ha convinto il club olandese che lo vorrebbe riscattare per 8 milioni di euro dalla Roma. Come riportato dal portale, però, il calciatore non si è ancora accordato con il club sotto il punto di vista economico e vorrebbe tornare alla Roma. Il club giallorosso sarebbe disposto a dare una possibilità a Salah-Eddine durante il ritiro estivo e il calciatore vorrebbe coglierla.

(telegraaf.nl)

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