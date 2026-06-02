Calciomercato Roma, dalla Turchia: incontro tra il Fenerbahce e Greenwood. Il calciatore apre alla destinazione

Mason Greenwood, sogno di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma, è finito sotto il mirino del Fenerbahce. Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, c'è stato l'incontro tra il candidato per le elezioni presidenziali del club, Hakan Safi, e l'attaccante inglese. Greenwood ha aperto alla destinazione turca nel caso i due club dovessero raggiungere l'accordo economico. Il Marsiglia, che detiene il 60% del suo cartellino, chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire.

Hakan Safi ile Mason Greenwood arasındaki görüşme gerçekleştirildi. Greenwood, kulüplerin anlaşması halinde teklife sıcak baktığını söyledi. Marsilya ise bonservisinin %60’ına sahip olduğu İngiliz yıldız için 50 milyon euro talep etti. https://t.co/pzxCTV42JP — Yağız Sabuncuoğlu (@yagosabuncuoglu) June 2, 2026



