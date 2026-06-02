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Calciomercato Roma, dalla Turchia: incontro tra il Fenerbahce e Greenwood. Il calciatore apre alla destinazione

02/06/2026 alle 11:18.
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Mason Greenwood, sogno di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma, è finito sotto il mirino del Fenerbahce. Come riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, c'è stato l'incontro tra il candidato per le elezioni presidenziali del club, Hakan Safi, e l'attaccante inglese. Greenwood ha aperto alla destinazione turca nel caso i due club dovessero raggiungere l'accordo economico. Il Marsiglia, che detiene il 60% del suo cartellino, chiede 50 milioni di euro per lasciarlo partire.