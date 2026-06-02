Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahce punta Celik

Il futuro di Zeki Celik è ancora in bilico. Il contratto del terzino con la Roma scade il prossimo 30 giugno e dopo alcuni mesi in cui è stato difficile ipotizzare un futuro ancora insieme, l'intesa sembra più vicina. Le parti stanno lavorando per trovare un accordo economico, con Gian Piero Gasperini che vorrebbe ancora in rosa il difensore turco. Come riportato, però, il candidato per le elezioni presidenziali del Fenerbahçe, Hakan Safi, starebbe pensando già ad alcuni rinforzi importanti in vista della prossima stagione nel caso dovesse venire eletto. Tra questi nomi, oltre a quelli di Greenwood e Calhanoglu, risulta anche quello di Celik.

(turkiyegazetesi.com.tr)

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