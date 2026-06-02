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Calciomercato Roma: continuano i colloqui per il rinnovo di Baldanzi. Il Genoa cerca uno sconto

02/06/2026 alle 10:42.
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Il futuro di Tommaso Baldanzi, trasferitosi a gennaio dalla Roma al Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, è ancora da definire. Il classe 2003, nonostante qualche problema fisico, in questi mesi ha convinto il club ligure e la stima di Daniele De Rossi nei suoi confronti è da tempo nota.

Come riportato su X dalla giornalista Eleonora Trotta, i colloqui tra i due club per il riscatto del calciatore sono continui, ma il Genoa punta ad ottenere uno sconto dalla Roma rispetto ai 10 milioni di euro concordati.