Calciomercato Roma, continua la trattativa per il rinnovo di Dybala: l'entourage vuole un ritocco su cifre e durata. La Joya dà priorità ai giallorossi

La Roma continua a trattare per trovare un'intesa per il rinnovo di Paulo Dybala. Come riportato da Fabrizio Romano sul suo canale Whatsapp, la prima offerta dei giallorossi è stata recapitata 10 giorni fa, ma, l'entourage del giocatore vorrebbe un ritocco sia alle cifre che sulla durata del prolungamento. Al momento la Joya avrebbe messo in stand-by le negoziazioni con il Boca Juniors e avrebbe dato priorità totale alla Roma. Le parti continuano a lavorare per arrivare all'accordo.