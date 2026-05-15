Settore giovanile: Sbravati ha declinato l'offerta della Roma

La Roma è alla ricerca di un nuovo responsabile del settore giovanile. Nei mesi scorsi il nome più vicino ad approdare a Trigoria è stato quello di Massimo Tarantino, dirigente attualmente all'Inter. La trattativa è ormai saltata in maniera definitivamente. Su suggerimento di Gian Piero Gasperini la Roma ha individuato in Michele Sbravati l'uomo giusto per guidare il settore giovanile giallorosso. Il tecnico conosce molto bene il dirigente e ha avuto dei contatti diretti. Come riferito dal giornalista Matteo De Santis nel corso della trasmissione dell'emittente radiofonica, Sbravati, attualmente sotto contratto con la Juventus, avrebbe declinato l'offerta della Roma.

(Radio Manà Manà Sport)