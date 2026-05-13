Ryan Friedkin a Roma: tra rinnovi, colloqui e ds si programmerà il futuro del club

Ryan Friedkin è sbarcato a Roma. Il vicepresidente del club giallorosso è atterrato da poco e nei prossimi giorni programmerà il futuro della squadra. Come riportato da Filippo Biafora su X, il figlio di Dan avrà numerosi colloqui per cercare di organizzare al meglio la prossima stagione. Incontrerà Gian Piero Gasperini, si parlerà del nuovo direttore sportivo e soprattutto dei rinnovi di contratto.

Ryan #Friedkin è a Roma (confermata anticipazione @manasportroma): giorni cruciali per la programmazione del futuro della #ASRoma, tra i colloqui con Gasperini, quelli per il nuovo ds, i rinnovi e tutte le altre questioni aperte@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 13, 2026



