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Ryan Friedkin a Roma: tra rinnovi, colloqui e ds si programmerà il futuro del club

13/05/2026 alle 14:36.
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Ryan Friedkin è sbarcato a Roma. Il vicepresidente del club giallorosso è atterrato da poco e nei prossimi giorni programmerà il futuro della squadra. Come riportato da Filippo Biafora su X, il figlio di Dan avrà numerosi colloqui per cercare di organizzare al meglio la prossima stagione. Incontrerà Gian Piero Gasperini, si parlerà del nuovo direttore sportivo e soprattutto dei rinnovi di contratto.