Roma qualificata almeno in Europa League. Scatta l'obbligo di acquisto per Malen: 25 milioni di euro all'Aston Villa

Con la sconfitta della Lazio in finale di Coppa Italia, la Roma si è garantita almeno la qualificazione in Europa League. Gli uomini di Gasperini proveranno ad accedere in Champions League, con un Malen sempre più trascinatore. Il centravanti olandese, con la qualificazione minima in Europa League ormai certa, diventerà a tutti gli effetti un calciatore giallorosso. Scatta, infatti, l'obbligo di acquisto. Come riferito da Filippo Biafora su X, dovranno essere versati 25 milioni di euro nelle casse dell'Aston Villa che si vanno ad aggiungere ai due milioni di euro sborsati a gennaio per il prestito.
Con la vittoria della Coppa Italia da parte dell'Inter l'#ASRoma è matematicamente qualificata (almeno) per l'Europa League. Condizione che fa scattare l'obbligo di acquisto per Donyell #Malen: i giallorossi verseranno 25 milioni all'Aston Villa@tempoweb pic.twitter.com/S3I2mUUZGj
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) May 13, 2026