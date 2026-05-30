Calciomercato Roma, dalla Germania: tanti club su Oosterwolde ma giallorossi in vantaggio. Il Fenerbahce chiede 30/35 milioni

Il mercato della Roma è già in pieno fermento, a maggior ragione dopo aver raggiunto la qualificazione alla Champions League sette anni dopo averla giocata l'ultima volta. Per dare ufficialmente il via alla sessione trasferimenti giallorossa si attende solo l'arrivo ufficiale di Tony D'Amico, che prenderà il posto di Massara, salutato proprio ieri. Uno dei primi nomi su cui potrebbe muoversi il nuovo direttore sportivo è quello di Jayden Oosterwolde, difensore del Fenerbahçe.

Difensore olandese classe 2001, arruolabile anche sulla fascia sinistra, è un perno della difesa gialloblu dei turchi, come dimostrano le statistiche della sua ultima stagione: 47 presenze, di cui da titolare, tra Campionato e coppe. Un imprescindibile per il Fenerbahçe, motivo per cui anche la sua valutazione è abbastanza importante. Come riportato in Germania, per provare ad accaparrarsi Oosterwolde alla Roma servirà un'offerta tra i 30 e il 35 milioni di euro. Una valutazione importante, per un giocatore che il calcio italiano lo ha già assaggiato nella sua esperienza con il Parma. Un anno per lui in terra emiliana, da gennaio 2022 a gennaio 2023, prima di essere ceduto proprio in Turchia per 7 milioni di euro.

La Roma, stando alle prime indiscrezioni, avrebbe già presentato una prima proposta da circa 20 milioni e sarebbe in vantaggio sulla concorrenza. Guardando alle statistiche, balza all'occhio un dato su tutti: nelle 47 partite disputate in stagione ha ricevuto ben 18 cartellini gialli tra tutte le competizioni.

Su di lui ci sono gli occhi di tanti club in giro per l'Europa: Lipsia e Schalke 04 in Germania, Porto e Benfica in Portogallo, Lione in Francia e l'Everton in Inghilterra.

(fussballdaten.de)