Per Manna scendono in campo i Friedkin: trattative in corso con il Napoli. Per Gasperini è il candidato ideale (VIDEO)

La Roma ha individuato Giovanni Manna come prossimo direttore sportivo. Con Massara ormai prossimo all'uscita, il club giallorosso sta monitorando diversi profili per consegnare a Gian Piero Gasperini un diesse con cui possa trovare quel feeling tecnico che è mancato, come detto dallo stesso allenatore, con Massara. Su indicazione del tecnico, la Roma sembra aver scelto Giovanni Manna. Il dirigente, attualmente sotto contratto al Napoli, è l'obiettivo principale per la scrivania giallorossa ma liberarlo dal club partenopeo è complicato, con Aurelio De Laurentiis che pretende un ricco compenso.

Come riferito da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, per Manna sta scendendo in campo direttamente la famiglia Friedkin per provare a liberarlo dal Napoli. L'operazione non è semplice, De Laurentiis difficilmente libera i propri dipendenti quando sono sotto contratto. Tocca alla Roma, quindi, convincere il Napoli con un'offerta economica importante. Gasperini vede in Manna il candidato ideale per lavorare insieme nella prossima stagione.





