Nuovo ds: per D'Amico manca il via libera dell'Atalanta (VIDEO)

Tony D'Amico si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il club giallorosso, su indicazione di Gian Piero Gasperini ha scelto l'ex dirigente di Hellas Verona e Atalanta. Il rapporto tra il club nerazzurro e D'Amico è ufficialmente terminato, ma come riportato da Matteo Moretto sul canale Youtube di Fabrizio Romano manca ancora il via libera definitivo dei Percassi e alcuni passaggi tra la Roma e il direttore sportivo. Questione di dettagli, è solo questione di tempo prima che l'accordo venga ufficializzato.







D'Amico, infatti, come riportato, è ancora a libro paga del club nerazzurro e il suo contratto è vigente. Per questo l'ultima parola spetta alla famiglia Percassi.

(L'Eco di Bergamo)