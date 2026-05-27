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Nuovo ds: l'Atalanta dà l'ok per liberare D'Amico. Roma pronta a formalizzare l'accordo

27/05/2026 alle 11:33.
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Tony D'Amico si appresta a diventare il nuovo direttore sportivo della Roma. Il dirigente, quindi, è pronto a ritrovare Gian Piero Gasperini e a sostituire Frederic Massara.

Come riportato dalla testata, dopo giorni di confronto il club bergamasco guidato dalla famiglia Percassi ha dato il via libera per lasciare andare via il dirigente. I nerazzurri ripartiranno da Cristiano Giuntoli.

La Roma, quindi, ora è pronta a formalizzare l'accordo con D'Amico e rendere ufficiale il suo arrivo nella Capitale in modo tale da lavorare fin da subito insieme a Gian Piero Gasperini per la prossima stagione.

(ilromanista.eu)

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