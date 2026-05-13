Nuovo ds: il Napoli non libererà Manna. L’assalto dei Friedkin non è servito. Si monitorano le piste Benatia e Planes (VIDEO)

Il Napoli chiude le porte alla Roma per Giovanni Manna. Nonostante siano scesi in campo direttamente i Friedkin per cercare un accordo con il club partenopeo, l’intenzione di Aurelio De Laurentiis è chiara: Manna continuerà ad essere il direttore sportivo del Napoli. Come riportato da Fabrizio Romano sul proprio canale Youtube, per il Napoli non è una questione di indennizzi. Il presidente degli azzurri vuole dare continuità al progetto e ritiene Manna una garanzia.

La Roma, quindi, dovrà cambiare obiettivo. Le piste sono molteplici e non sono da escludere opzioni internazionali che portano ai nomi di Benatia e Ramon Planes.





