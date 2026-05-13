Nuovo ds: il Milan resta in vantaggio su D'Amico, ma per la Roma non è una pista da escludere

La Roma è a caccia di un nuovo direttore sportivo. Con il nome di Giovanni Manna che sembra essere ormai sempre più lontano per via della volontà del Napoli di non liberarlo, il club giallorosso si guarda intorno per cercare di programmare il futuro insieme al nuovo dirigente. La pista Tony D'Amico, che negli ultimi giorni si è notevolmente raffreddata, resta però un'opzione da non escludere. L'attuale diesse dell'Atalanta è il primo nome nella lista del Milan. Il club rossonero è in pole, ma come riferito da Eleonora Trotta su X, nel caso sfumasse la trattativa tra le parti, D'Amico rappresenterebbe una pista valida per la Roma.

Nel video di ieri spiego che D’Amico resta sempre una pista valida per la Roma, nel caso in cui sfumasse il Milan https://t.co/3HWw42XUtB — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) May 13, 2026



