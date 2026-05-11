Nuovo ds, dalla Francia: sarà Manna a prendere il posto di Massara

La Roma ha scelto Giovanni Manna. Dopo l'addio di Claudio Ranieri e dando per certo anche quello di Frederic Massara, i giallorossi si stanno dando da fare per ricostruire l'organigramma societario per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal giornalista Santi Aouna su Footmercato, infatti, i Friedkin e Gian Piero Gasperini vogliono a tutti i costi il direttore sportivo attualmente in forza al Napoli e in Francia il suo approdo alla Roma è dato già per fatto. Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno ulteriori sviluppi.

(footmercato.net)