Lorenzi (ds Marsiglia): "Greenwood? Se dovesse presentarsi un'opportunità dovremo valutarla"

Gregory Lorenzi, il nuovo direttore sportivo del Marsiglia, ha commentato le prossime mosse del club francese e tra gli altri temi ha affrontato anche quello relativo al futuro di Mason Greenwood, profilo gradito a Trigoria. Ecco le sue parole: "È uno dei giocatori su cui stiamo riflettendo molto. Se dovesse presentarsi un'opportunità, ovviamente, dovremo valutarla. Ma bisogna tenere conto della posizione del club e di quella del giocatore; spetta anche a noi gestirla internamente e trovare la soluzione migliore possibile per tutte le parti coinvolte"

(lequipe.fr)