Kumbulla verso il ritorno alla Roma: il Mallorca non riscatterà il difensore

Il futuro di Marash Kumbulla potrebbe riportarlo nella Capitale. Secondo quanto riferito da 7ette de Coppe (La Fuente), il difensore albanese sarebbe destinato a fare ritorno alla Roma al termine della stagione, con il Mallorca che non dovrebbe esercitare il diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. A incidere sulla decisione del club spagnolo sarebbe anche la retrocessione, scenario che renderebbe più complicato confermare l’investimento per la permanenza del centrale. Dopo l’esperienza in Liga, dunque, Kumbulla potrebbe ritrovare i giallorossi, con il suo futuro che resta tutto da definire in vista del mercato estivo.
?Marash #Kumbulla torna alla #AsRoma. ??
Il prestito con diritto di riscatto fissato a 8M col Mallorca non porterà alla permanenza del difensore: il club spagnolo, retrocesso, non eserciterà l’opzione.
Intanto il giocatore ha cambiato agenzia passando con Fali Ramadani. Segnale… pic.twitter.com/OtIPeulbVm
— 7ette de Coppe (La Fuente) (@7ettedecoppe) May 24, 2026