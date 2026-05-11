Casting Ds: Manna comunica che non può liberarsi dal Napoli, necessario importante indennizzo economico per sbloccare la situazione

Giovanni Manna ha comunicato venerdì scorso alla Roma l’impossibilità di liberarsi, allo stato attuale, dal vincolo contrattuale che lo lega al Napoli. Secondo quanto riferito da Filippo Biafora ai microfoni di Manà Manà Sport, la pista che porta al dirigente si sarebbe notevolmente raffreddata. La situazione potrebbe sbloccarsi soltanto nel caso in cui la famiglia Friedkin decidesse di pagare un importante indennizzo economico – stimato sui 6-7 milioni di euro – al club di Aurelio De Laurentiis per liberare il direttore sportivo. Al momento, tuttavia, non sembrano esserci margini per un affondo in tal senso.
Un ulteriore segnale dell'allontanamento di Manna dalla Capitale arriva dalla sua attività operativa: nelle ultime 48 ore il dirigente è tornato a occuparsi pienamente della programmazione del mercato del Napoli, riprendendo quei compiti che sembravano essere stati sospesi in precedenza.